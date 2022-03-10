В начале войны большинство экспертов склонялось к мнению, что Россия одержит скорую победу.

В администрации президента США Джо Байдена и среди американских экспертов пока нет четкого представления, сколько может длиться война в Украине.

Об этом сообщает The Washington Post. Издание пообщалось с 17 собеседниками – представителями администрации Байдена, дипломатами и аналитиками по поводу войны в Украине.

В начале большинство из них было уверено, что Россия одержит скорую и легкую победу, а сейчас они уже не имеют четкого видения, как будут разворачиваться дальнейшие события в Украине и не знают, когда можно ожидать окончания горячей фазы войны.

По их мнению, затяжная война будет иметь тяжелые гуманитарные последствия для Украины.

Этот этап будет трудным для Байдена и его команды, поскольку им нужно определиться, как реагировать на дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина.

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