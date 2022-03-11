По состоянию на 10 марта в Украине воюют представители 52 стран мира. Это военные из Польши, стран Балтии, Скандинавии.

Добровольцы со всего мира прибывают в Украину и вступают в ряды Интернационального легиона, чтобы воевать против российских оккупантов. В настоящее время за Украину воюют граждане 52 стран мира.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на пресс-секретаря Легиона Антона Мироновича.

Представители ведомства пояснили, что после решения юридических вопросов иностранным военным выдают экипировку и оружие. Далее легионеры проходят специальную подготовку, а затем образуются военные подразделения.

"Добровольцы со всего мира прибывают в нашу страну, чтобы помочь нашим воинам выбросить оккупантов с украинской земли. Добровольцы становятся в ряды Интернационального легиона обороны Украины. Сначала они согласовывают все юридические вопросы службы в легионе, затем получают всю должную экипировку и оружие. После этого начинается специальная подготовка и слаживание подразделений", — рассказал Миронович.

По состоянию на 10 марта в Украине воюют представители 52 стран мира. Это, в частности, военные из Польши, стран Балтии, из дальних краев, из Скандинавии, многие из Великобритании, а также многие американцы.

"Каждый доброволец из-за границы прибывает с единственной целью: помочь Украине в вооруженной борьбе. Они все желают бороться, лучше помогать украинским военным, они хотят быть полезными как можно быстрее. Они делают все, чтобы как можно быстрее оказаться на передовой", — подчеркнул пресс-секретарь Легиона.

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