На месте обнаружено тело охранника.

В Соломенском районе Киева возник пожар на двух складах после попадания российского боеприпаса.

Об этом ГСЧС Украины сообщает в Telegram.

"26 февраля в 08:30 в Соломенском районе по ул. Волынская 69, возник пожар в двух складских зданиях на площади около 700 м кв. с дальнейшим распространением на рядом расположенные гаражи", - говорится в сообщении.

"Возгорание возникло в результате попадания боеприпаса. Во время пожара обнаружено тело охранника одного из складов", - сказано в сообщении.

К тушению привлечены 20 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в жилой дом на улице Лобановского попала ракета. По данным ГСЧС Украины, попадание снаряда произошло в районе 17-18 этажа. Предварительно жертв нет.