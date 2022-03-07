Жители оккупированных ныне территорий находятся в опасности.

В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины частично подтвердили информацию западных СМИ о наличии так называемых "расстрельных списков" у российских террористов.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале ЦПД.

"Так, на новооккупированных территориях Луганской области в "МГБ ЛНР" обратились сторонники "республики", которые сформировали "список неблагонадежных граждан, которые помогали геноцидить граждан..." Предостерегаем пособников оккупационных властей: помощь врагу – это ваше непосредственное участие в совершенных оккупантами преступлениях, за которые совсем скоро придется отвечать за украинским законодательством", - говорится в сообщении.

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