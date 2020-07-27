В штабе ООС уточнили, где оккупанты нарушили режим перемирия

Под вражеский огонь попали позиции украинских защитников Водяного и Новомихайловки.

В штабе операции Объединенных сил уточнили, где оккупанты нарушили объявленный с полуночи на Донбассе режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, ночью оккупанты с временно неподконтрольной Ужовки открывали огонь по позициям украинских воинов возле Водяного. «Украинские защитники ответный огонь не открывали. Потерь в результате вражеского обстрела нет», - говорится в сообщении.

В штабе ООС также добавили, что второй обстрел зафиксирован неподалеку от Новомихайловки - там с помощью противотанковых гранатометов боевики заминировали украинские позиции тремя противопехотными минами ПОМ-2.

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Как сообщал УНИАН, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к соглашению об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Также стороны договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. Эти меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ.

Такие меры предусматривают запрет: на наступательные и разведывательно-диверсионные действия; на использование любых видов летательных аппаратов сторон; на применение огня, включая снайперский; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности.

Также предусматривается применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня, а также создание и использование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК.

В оборонном ведомстве отметили, что в случае наступательных действий допускается огонь, но только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

По сообщению штаба ООС, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако оккупанты уже осуществили два обстрела, украинские бойцы огонь в ответ не открывали.

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