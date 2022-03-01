Снаряд прилетел в дом "Малютки".

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что сегодня в Северодонецке российские оккупанты обстреляли областной дом ребенка.

"Утром сегодня снаряд прилетел в дом "Малютки". На моей странице много фотографий и видео о том, как мы поздравляем детей с праздниками. А сегодня к ним пришел "русский мир". Это наша земля. Это Украина, а вы здесь – нежелательные гости!", - заявил Сергей Гайдай.

В ОГА подтвердили, что все дети и персонал были эвакуированы ранее. Также под обстрелом оказалась детская площадка возле здания. По его словам, областной центр Луганщины продолжают обстреливать российские войска.

"Вчера жилые кварталы Северодонецка были обстреляны российскими войсками. 1 человек погиб, несколько раненых. Разрушено несколько квартир. Обстрелы сейчас продолжаются", - добавил он.

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