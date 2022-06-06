Враг преобладает украинских военных в живой силе и бросает в бой все новые и новые подразделения.

В Северодонецке сейчас продолжаются позиционные уличные бои. Однако Вооруженные Силы Украины не собираются покидать город.

Об этом сообщил в эфире информационного телемарафона председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

"Тактическое развертывание боя очень быстрое. Ситуация меняется каждый час. Вместе с тем там сосредоточено достаточно сил и средств, чтобы отражать город. Идут ожесточенные уличные бои, это очень сложно. При этом ведется артиллерийская дуэль. Имеем надежду, имеем веру в наши Вооруженные силы, но никто не собирается покидать город, его должны отбивать", - сказал он.

По его словам, враг преобладает украинских военных в живой силе и бросает в бой все новые и новые подразделения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Северодонецке на определенных участках россияне десятикратно преобладают в артиллерии.

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