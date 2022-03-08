Ребенка увозят в безопасное место.

В Сети опубликовали душераздирающие кадры, на которых украинский полицейский в Ирпене прощается с сыном. Малыша вывозят в безопасное место.

Видеозапись опубликовало издание Reuters.

"Путин, Украинцы тебе этого никогда не забудут и не простят!", - подписано видео.

Напомним, жители города Ирпень находятся без света, воды и тепла, оккупанты запретили горожанам выходить из дома. В Ирпене, а также Буче, Гостомеле, Ворзеле под Киевом, длительное время идут ожесточенные бои. Продолжается эвакуация населения из Ирпеня в Киев, уже помощь оказали трем тысячам гражданских лиц.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

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