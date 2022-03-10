Разбитый общественный транспорт, по визуальной оценке, не подлежит восстановлению.

В результате интенсивных обстрелов Харькова оккупантами РФ пострадало троллейбусное депо. В одном из местных Telegram-каналов показали троллейбусы после обстрела.

На кадрах видно, что в них попадали снаряды, некоторые части троллейбусов разгромило осколками.

"Денацификация трамвайного депо Харькова...", - сказано в описании к жутким фотографиям.

Напомним, Харьков находится под интенсивными обстрелами. Так, по состоянию на вечер 9 марта известно, что российский снаряд попал в ТРЦ "Никольский" в центре города. Из-за угрозы повторных обстрелов спасатели не могли добраться до места происшествия.

Были ли внутри ТРЦ люди в момент обстрела и есть ли там укрытие пока не известно. "Никольский" имеет выход к метро "Майдан Конституции". В условиях войны с 24 февраля подземка работает как укрытие.

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