Оккупант сомневался, что он сможет вернуться в РФ.

В сети опубликовали переписку пришедшего с войной в Украину российского оккупанта с неким Головчанским.

Судя по переписке, российский военный находился в Сумах. Он рассказал своему собеседнику, что у армии РФ в Украине огромные потери, а местное население им "вообще не радо".

"Я не знаю, как мне вернуться. Получилось, что мы просто напали на Украину... Я не знаю, вернусь ли вообще", - добавил он.

Также оккупант пишет о более 7 тысячах погибших российских военных.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы. Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Вас также могут заинтересовать новости: