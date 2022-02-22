К месту пожара направляются пожарно-спасательные подразделения.

В Счастье на Луганщине в результате обстрела оккупантами ТЭС занялся трансформатор.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 12:34 снаряд попал в трансформатор на территории ТЭС.

"...С последующим возгоранием трансформатора, разливом масла и переброской огня на соседний трансформатор", - говорится в сообщении.

К месту пожара направляются пожарно-спасательные подразделения.

Отметим, боевики уже 5 дней подряд обстреливают Счастье. Есть информация о попадании в жилой дом.

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