В результате обстрела загорелся трансформатор ТЭС в Луганской области
В Счастье на Луганщине в результате обстрела оккупантами ТЭС занялся трансформатор.
Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 12:34 снаряд попал в трансформатор на территории ТЭС.
"...С последующим возгоранием трансформатора, разливом масла и переброской огня на соседний трансформатор", - говорится в сообщении.
К месту пожара направляются пожарно-спасательные подразделения.
Видео с Луганской ТЭС, которую обстреляли оккупанты
Отметим, боевики уже 5 дней подряд обстреливают Счастье. Есть информация о попадании в жилой дом.