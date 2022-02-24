Есть факты применения физического насилия, избиений тех, кто отказывается становиться контрактником.

Российских солдат-срочников на границе Украины насильно переводят на контрактную службу.

Об этом рассказал заместитель председателя Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин, пишут "Такие дела".

По его словам, срочников, которые недавно были призваны в армию, отправили на границу с Украиной "на учения". Они сообщают родителям, что в их военных билетах статус срочника поменялся на статус контрактника, то есть могут отправить участвовать в военных действиях.

"Переводят (на контракт - УНИАН) целыми полками, хотя ребята не подавали никаких рапортов для этого, не проявляли инициативы. Есть факты применения физического насилия, избиений тех, кто отказывается становиться контрактником. Дальше полная неизвестность, так как телефоны у них отбирают. У нас шквал звонков от напуганных матерей со всей России. Они плачут, не знают, живы ли, здоровы ли их дети. Проблемы, связанные с обеспечением продовольствием, уже отошли на десятый план", - сказал Курочкин.

Вас также могут заинтересовать новости: