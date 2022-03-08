Министерство обороны Украины опубликовало свежий отчет о противостоянии российским террористам.

Продолжаются тринадцатые сутки защиты Украины от российских оккупантов. ВСУ мужественно удерживают рубежи и постепенно уничтожают врагов. Потери в фашистской армии агрессора уже превысили 12 тысяч человек. А если добавить сюда раненых, то цифра значительно увеличится. Как именно сейчас обстоят дела на фронте, и что планирует делать РФ, рассказало Министерство обороны Украины в свежем отчете.

Самая интересная часть сообщения касается скрытой мобилизации в Российской Федерации. Она уже активно ведется под видом учений, чтобы хоть как-то восполнить колоссальные потери. Руководство ВС РФ также приняло решение запретить разрывать контракты на прохождение воинской службы. А с целью усилить позиции под Киевом, путинские прихвостни планируют отправить к нашей столице тысячу боевиков частной военной организации "Лига". Это бывшая ЧВК "Вагнер".

Что еще рассказало Министерство обороны

На Восточном направлении группировка Объединенных сил проводит оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Идет круговая оборона Мариуполя.

На Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.

Группировка сил и средств обороны г. Киева продолжает отражение наступления и сдерживания противника, производит его поражение и устойчивое удержание оборонных рубежей вокруг города.

Определенными силами Вооруженные Силы продолжают оборону Чернигова.

На юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона и близлежащих населенных пунктов.

В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают удерживать гражданское население в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, осуществляют диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, похищают автомобильную технику, ведут боевые действия в гражданской одежде.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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