Украинским военным уже отдали более 50 автомобилей

Автомобили, которые находятся на штрафплощадках в Ривненской области, передадут на нужды теробороны и украинской армии. Некоторые предприятия и учреждения добровольно отдали транспорт

Об этом сообщает глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль в Facebook.

"Изымается "автоконфискат", который находится в уголовных производствах – это транспорт, где перевозили наркотики, участники ДТП "на ходу" и автомобили, арестованные решением суда", - отметил Коваль.

При этом он указал, что некоторые предприятия и учреждения Ривненской области сами отдали транспорт на нужды армии, а именно инкассаторские авто. По его словам, для украинских военных уже привлекли более 50 автомобилей, из которых 34 конфисковали у пьяных водителей.

Стоит отметить, что областная военная администрация Закарпатской области решила изымать автомобили у пьяных водителей на нужды армии.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Ривненской ОГА Виталий Коваль заявил, что водитель в Ривне лишился своего авто в пользу украинских военных. Полицейские конфисковали авто у нетрезвого водителя.

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