Его интересовали военные объекты одного из городов Ривненской области.

В Ривне Служба безопасности Украины задержала местного жителя, который передавал оккупантам сведения о транспорте Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"СБУ задержала местного жителя, который работал на врага. Мужчина собирал и передавал оккупантам сведения о транспорте ВСУ, расположенном на Западной Украине", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, кроме того, его интересовали военные объекты одного из городов Ривненской области.

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