Те, кто осмелился иметь другую точку зрения, приговаривают к отчислению из университетов.

Ректоры 700 вузов РФ выступили в поддержку президента Путина и войны с Украиной, развязанной им, хотя "там" ее продолжают называть "спецоперацией" и очень не любят тех, кто осмелился иметь другую точку зрения.

Обращение в поддержку войны было опубликовано 5 марта. Сейчас под ним стоит 738 подписей. В группе поддержки президента нашлось место даже погибшему пару лет назад сотруднику вуза, передает "Новая газета".

В списке он значится под № 650: профессор Плисс Виктор Александрович. Некролог о его уходе из жизни (4 января 2019 года) был размещен на сайте университета, но теперь эта страница недоступна. От имени профессора выражается уверенность, что "российское правительство и армия не выступают против братского украинского народа, а защищают безопасность всего мира".

До этого целый ряд профессиональных СМИ в России выступил против войны. Несмотря на то, что в стране на законодательном уровне запрещено называть войну войной. Даже грозят тюрьмой до 15 лет из-за другого мнения.

Ранее, пожалуй, главный российский пропагандист Соловьев заговорил о "гибели РФ" из-за войны против Украины. Топ-пропагандист уверен, что Запад будет ненавидеть Россию еще долго, а "проигрыш приведет иначе к гибели самой Роисии". Впоследствии эфир был удален.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля подло ворвались в Украину.

Сначала враг начал бомбить военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы падали на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

По сведениям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 10 марта, с начала войны погибли 549 мирных жителей Украины, однако реальные потери наверняка значительно больше.

В Генштабе ВСУ поделились, что с начала войны в нашем государстве уже уничтожены более 12 тысяч врагов и много техники противника.

Вас также могут заинтересовать новости: