Дмитрий Живицкий отметил, что россиянам "не хватает мозгов делать какие-то новые креативные вещи".

Российские военные собирают жителей в населенных пунктах РФ на границе с Украиной. Оккупанты хотят создать вид эвакуации украинцев из осажденных городов.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Россияне прямо сейчас хотят проводить провокации на своей территории. Они собирают автобусы в районе населенного пункта Суджи (Курская область, - ред.), собирают местных жителей: бабушек, дедушек, женщин, детей в этом населенном пункте и пытаются сделать картинку для своих пропагандистских СМИ якобы это украинцы эвакуируются на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

При этом Живицкий отметил, что россиянам "не хватает мозгов делать какие-то новые креативные вещи, поэтому они действуют теми же методами, которые использовали в других странах".

"Запомните, россияне, ни один настоящий украинец никогда не перейдет на территорию врага. Никаких гуманитарных конвоев со стороны РФ мы не будем принимать", - подчеркнул глава ОВА.

Кроме того, он предупредил, что украинские военные будут "воспринимать движение любого транспорта из России как дальнейшее вторжение РФ на территорию Украины". Также Живицкий надеется на скорейшее открытие "зеленых коридоров" в Сумской области.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что "зеленых коридоров" в Сумской области по состоянию на 7 марта нет. Вывезти людей в безопасные районы пока невозможно.

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