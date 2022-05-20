Первый контракт могут заключить россияне старше 40 лет.

Члены путинской "Единой России" подали в Госдуму законопроект об отмене возрастного предела для военных на контрактной службе.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сейчас первые контракты о прохождении военной службы в России могут заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет, и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.

Теперь предельный возраст предлагается отменить.

В пятницу, 20 мая, председатель и первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и Андрей Красов ("Единая Россия") внесли на рассмотрение законопроект, снимающий ограничения на заключение первого контракта о прохождении военной службы.

"Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как писал УНИАН, из-за огромных потерь оккупантов у РФ нет живой силы для пополнения своих войск в Украине. Поэтому хотят привлечь даже женщин.

Также оккупанты планируют привлекать к боевым действиям студентов с временно оккупированных территорий Донецкой области.

В ОРДЛО под "мобилизацию" попадают все, кого поймают. Оккупант с проблемами со зрением попал в плен и рассказал, как людей с инвалидностью берут в ряды российских захватчиков.

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