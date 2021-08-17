Оккупанты обстреляли ряд украинских позиций из гранатометов.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС в соцсети. В частности, возле Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 17 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи Причепиловки противник обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Водяное, что возле Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го калибра.

"На обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь. За текущие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая