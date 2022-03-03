Пилоты этого самолета осуществляли варварскую бомбардировку гражданского населения и инфраструктуры города, отметили в штабе.

Подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха Донецкой области был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В сообщении отмечается, что пилоты этого самолета осуществляли варварскую бомбардировку гражданского населения и инфраструктуры города.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинские военные сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.