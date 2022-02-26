Зафиксирована бронетехника с надписью "Правый сектор" на броне.

Российская оккупационная армия готовит диверсию в районе г. Шостка Сумской области.

Об этом в Facebook сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

По ее словам, была замечена бронетехника с надписью "Правый сектор" на броне. "Данная техника может быть использована с целью дезинформации Вооруженных Сил Украины и местного населения", - сказала Безуглая.

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