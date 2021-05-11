На оккупированном Донбассе боевики подорвались на собственной мине.
Детали инцидента рассказали в 10-й Горно-штурмовой бригаде. По данным бойцов, он произошел сегодня около 13 часов возле поселка Бетманово (бывший Красный Партизан).
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"Представители российско-оккупационных войск, скорее всего, находясь в пьяном угаре по случаю празднования очередного дня недореспублики, передвигаясь на автомобиле УАЗ-452, наехали, на свою же противотанковую мину ТМ-62. В результате мощного взрыва УАЗ уничтожен. В связи с чем взять кровь у водителя на анализ по установлению количества крови в алкоголе - не представляется возможным. Еще сколько пьяниц было в транспортном средстве, и что кроме них УАЗ перевозил - сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.
В бригаде допустили, что враг традиционно обвинит в случившемся Вооруженные силы Украины, пытаясь скрыть собственную бестолковость.
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