Печальное известие сообщил коллега бывшего депутата.

В Пуще-Водице во время ожесточенного боя с российскими захватчиками погиб народный депутат Верховной Рады 8 созыва Александр Марченко.

О его смерти сообщил Олег Тягнибок.

"В бою с оккупантами в Пуще Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Вечная память и слава Герою! Смерть врагам", - отметил Тягнибок.

Он также пообещал, что Украина отомстит за смерть Марченко.

Ранее сообщалось, что за неполные 11 дней сопротивления ВСУ удалось обезвредить до 46 тысяч российских оккупантов. Речь идет об убитых, раненых и пленных.

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