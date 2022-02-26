Украинские военные дают отпор российским оккупантам.

Городской глава Полтавы Александр Мамай призвал жителей города не паниковать, если они слышат взрывы.

По его словам, сейчас работает местная территориальная оборона, которая сегодня сбила уже четыре российских дрона.

"Уважаемые полтавчане! Спокойно! Только, что вы слышали взрывы, это наша территориальная оборона сбила 4 дрона. Спасибо за понимание! Держимся! Следите за новостями", - написал он.

Также он добавил, что украинским военным очень нужны спальные мешки, покрывала, одеяла и высококалорийная еда. Кроме того, нужны павербанки, телефоны, топливо, тепловизоры и термосы.

"Принимаем на центральном входе в Полтавский городской совет. Будем благодарны за вашу помощь и вклад в защиту нашего города", - добавил он.

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