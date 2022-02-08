США внимательно следят за перемещением российских войск в Беларуси, Крыму и в западных регионах РФ.

Военное командование США не располагает данными о точной дате возможного военного вторжение России в Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинге.

"У нас точно нет окончательных данных, что именно мистер Путин планировал делать с войсками на границе с Украиной. Мы не имеем точной даты, когда он захочет развернуть полномасштабное наступление на Украину. Я не знаю, что на уме у Путина", - сказал Кирби.

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Кирби добавил, что разведка США заметила, как Россия в течение 5 и 6 февраля продолжала увеличивать войска вокруг Украины, особенно на полигонах. Войска готовят к длительному пребыванию в полевых условиях.

Кирби отметил, что США внимательно следят за перемещением российских войск в Беларуси, Крыму и в западных регионах РФ.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом с невступления Украины в Альянс.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Россия уже близка к завершению подготовки вторжения в Украину.

Ранее правительство США предупредило, что Россия в любой момент может вторгнуться в Украину.

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