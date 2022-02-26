Украинцы будут защищаться до последнего, заверили на Банковой.

Российские пропагандисты устроили настоящую атаку в сети, распространяя лживые сообщения относительно агрессии против Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Российская пропаганда создает гораздо больше фейков, чем у них есть хотя бы какие-то реальные успехи. Придумали еще и фейк о том, что мы якобы складываем оружие, якобы что-то там решили сдать. Это полный бред. В принципе, как и все остальное, о чем рассказывают классические российские пропагандисты. Даже если они создадут сотни фейковых аккаунтов с одинаково лживыми сообщениями, реальная жизнь и слова Президента Зеленского звучат четко, конкретно и показывают, что есть на самом деле. А на самом деле есть только одно: украинцы защищают свой дом, свои семьи, своих детей, свою землю. Поэтому будут драться до последнего...", - заявил Подоляк.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский записал видео с Банковой и заверил, что Украина не будет складывать оружие.