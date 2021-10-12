В оккупированном Донецке ситуация с количеством умерших от коронавируса людей ухудшилась настолько, что в морге закончилось место. И если ранее тела хранились в коридорах и на полу, то теперь трупы "поселили" в палатке прямо на улице.
Об этом сообщается в Telegram-канале donetchanyn.
Жители оккупированного Донецка пожаловались на плачевную ситуацию, которая складывается в городе. Люди страдают от коронавируса, число жертв продолжает увеличиваться.
"У Калининского морга поставили палатку. Народ говорит, что туда складируют трупы ибо места в помещении нет", - сообщается в Telegram-канале.
Читайте такжеВ Донецке "рванул" трансформатор – cоцсети (фото, видео)На фото, которое прислали очевидцы, у входа в здание действительно стоит большая палатка, обмотанная красной лентой. В комментариях пользователи пишут, что самопровозглашенные власти "ДНР" равнодушно относятся к жителям оккупированных территорий и полностью игнорируют проблемы коронавируса.
Ранее УНИАН уже сообщал о том, что в сеть "слили" жуткое видео из больницы в оккупированном Донецке - трупы людей клали прямо на пол в коридорах.
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