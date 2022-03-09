Жителей просят снять эмоциональное видео.

В сети распространяется информация о том, что жителям оккупированного Донецка рассылают письма с требованием снять эмоциональный видеоролик в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, в письме указано, что каждое предприятия, которая находится на территории Донецка, должно записать по три видео. Также там есть образцы обращения.

Например: "Владимир Путин, спасибо вам за освобождение Донбасса. Дай Бог вам здоровья, сил и терпения. Мы с вами до победы. Я горжусь Россией. Я горжусь президентом".

Напомним, 24 февраля 2022 года Российская Федерация развязала полномасштабную войну в Украине, в результате которой гибнут дети, женщины и военные, а также полностью разрушается инфраструктура страны.

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