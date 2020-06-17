В Офисе президента заявили о разработке нового закона об "особенностях" ОРДЛО
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об разработке нового закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формулой Штайнмайера.
Об этом он сказал в интервью LB.ua.
Читайте такжеБоевики на Донбассе применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию
"Сегодня мы представили первый закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формулой Штайнмайера", - отметил Ермак.
По его словам, документ будет обсуждаться с "нашими представителями" оккупированных территорий, они "высказывают своё мнение".
Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Сергей Сивохо поступил неправильно, когда призывал мириться с людьми из оккупированного Донбасса, потому что не обращал внимания на настроение общества.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram