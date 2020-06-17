В Офисе президента заявили о разработке нового закона об "особенностях" ОРДЛО

В документ имплементирована так называемая "формула Штайнмайера".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об разработке нового закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формулой Штайнмайера.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

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"Сегодня мы представили первый закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формулой Штайнмайера", - отметил Ермак.

По его словам, документ будет обсуждаться с "нашими представителями" оккупированных территорий, они "высказывают своё мнение".

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Сергей Сивохо поступил неправильно, когда призывал мириться с людьми из оккупированного Донбасса, потому что не обращал внимания на настроение общества.

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