Это около миллиона беженцев за 7 дней войны и тотальное разрушение исторических центров крупных городов Украины.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк напомнил, какую цену Украина платит за до сих пор не закрытое небо.

Об этом он написал в Twitter.

"Около миллиона беженцев за 7 дней войны и тотальное разрушение исторических центров крупных городов Украины. Вот цена до сих пор не закрытого неба над Украиной", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 1 марта президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Российской Федерации о намерении нанести удар по зданию Службы безопасности Украины в Киеве, призывая международных партнеров закрыть небо над Украиной.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что закрытое небо – это гарантия безопасности украинцев.

В Белом отмечали, что введение США беспилотной зоны в небе Украины - "не лучшая идея", поскольку это втянет США в прямой военный конфликт с Россией.

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