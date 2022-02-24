Российских разведчиков-диверсантов заметили в двух районах Одесской области.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупредил жителей Одессы и Одесской области о том, что на улицах города были замечены российские разведчики-диверсанты.

Во время брифинга пресс-служба ВСУ также сообщила о том, что работа диверсионно-разведывательных групп была замечена в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне.

"Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением Украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка", - говорится в заявлении ведомства.

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