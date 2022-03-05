Вражеских летчиков ожидает допрос.

На территории Одесской области за последние сутки сбито уже три вражеских самолета Российской Федерации. Пилотов, катапультировавшихся с самолетов, удалось задержать.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"В настоящее время у нас подтверждено сбивание уже трех самолетов РФ на территории Одесской области, задержаны трое летчиков", - рассказал он в видеообращении.

Ранее он сообщал, что около трех часов дня наши войска противовоздушной обороны сбили два вражеских истребителя на территории Одесской области.

"Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы, другой упал на севере области. Сейчас пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолета, это десятки сохранившихся жизней. Вместе победим!",- отмечал Марченко.

Напомним, на Николаевщине украинские морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника. При этом один из морпехов сбил сразу три единицы.

Вас также могут заинтересовать новости: