Во время звонка матери российский оккупант расплакался.

Еще один российский военный Иван, попавший в украинский плен в Одессе, позвонил своей матери и расплакался.

"Мамулечка, привет! Я живой, все в порядке, я в плену, я в Одессе... Мне грозит тюрьма. Мы тут, мама, не как миротворцы, как нам говорили, мы тут оккупанты, бл**ь, мы людей убиваем мирных", - говорит он.

На что его мать отвечает, что "он же не виновен", "ты же не стрелял". И затем спрашивает, почему он оказался в Одессе.

Ранее бойцы полка "Азов", защищая Мариуполь, провели эффективную контрнаступательную операцию и разбили подразделения оккупантов. Военные опубликовали список имен этих россиян.

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