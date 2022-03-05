Российские оккупанты не первый день пытаются уничтожить город Очаков.

В Очакове Николаевской области сбит российский самолет Су-25, пилоты взяты в плен.

Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Российская Федерация уже не первый день пытается уничтожить город Очаков, в том числе совершая постоянные авиационные налеты, запугивая мирное население. Но Украина мужественно обороняется. Так, сегодня, 5 марта, во время очередного налета авиации один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации, а именно Су-25. Пилотов взяли в плен", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что сбитый самолет вылетел в свой последний полет с захваченного в 2014 году аэродрома в городе Саки (Новофедоровка) в оккупированной Россией Автономной республике Крым.

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