Пожар вспыхнул около 06:00.

Российские военные били по Николаеву. В результате обстрелов в понедельник, 7 марта, загорелись автомобили с пальмовым маслом.

Об этом сообщает ГСЧС Украины

Отмечается, что машины находились на улице Черновола. Пожар вспыхнул около 06:00.

"Пожарные 4 ДПРЧ 2 ДПРЗ двумя отделениями прибыли на место и в 08:07 ликвидировали пожар на площади 200 кв.м", – говорится в сообщении.

В результате обстрела автоцистерны полностью уничтожены.

Как ранее сообщал УНИАН, с самого утра 7 марта оккупанты ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня. Жители Николаева сообщают, что взрывы слышны во всех районах города и якобы сразу по двум направлениям.

В городе также исчезла связь от оператора Lifecell. Скорее всего, один из ударов пришелся по сотовой башне.

Позже стало известно, что оккупанты ночью обстреливали жилые кварталы Николаева из РСЗО "Смерч".