Российские военные били по Николаеву. В результате обстрелов в понедельник, 7 марта, загорелись автомобили с пальмовым маслом.
Об этом сообщает ГСЧС Украины
Отмечается, что машины находились на улице Черновола. Пожар вспыхнул около 06:00.
"Пожарные 4 ДПРЧ 2 ДПРЗ двумя отделениями прибыли на место и в 08:07 ликвидировали пожар на площади 200 кв.м", – говорится в сообщении.
В результате обстрела автоцистерны полностью уничтожены.
Как ранее сообщал УНИАН, с самого утра 7 марта оккупанты ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня. Жители Николаева сообщают, что взрывы слышны во всех районах города и якобы сразу по двум направлениям.
В городе также исчезла связь от оператора Lifecell. Скорее всего, один из ударов пришелся по сотовой башне.
Позже стало известно, что оккупанты ночью обстреливали жилые кварталы Николаева из РСЗО "Смерч".