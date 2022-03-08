В НАТО заявили, что Россия не добьется в ближайшие дни каких-либо успехов в вопросе оккупации Украины.
Об этом со ссылкой на представителя Альянса пишет CNN.
"Мы видим минимальные изменения. Впервые мы не ожидаем от них каких-либо успехов. Они вкладывают всё, что у них есть, и всё еще добиваются очень небольшого прогресса. Никто не думал, что они столкнутся с этими простыми проблемами. Спустя две недели они так и не смогли решить свои проблемы с логистикой", - цитирует чиновника.
Чиновник также сказал, что изменение стратегии в сторону нацеливания на ключевые городские центры и сильным бомбардировкам городов, также не дало "большого эффекта".
Ранее сегодня президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не сможет захватить Украину.