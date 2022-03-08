Кроме погибших, 88 полицейских получили ранения, трое - взяты в плен.

С начала вторжения российских оккупантов погибли 22 полицейских, семеро пропали без вести.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что полицейские продолжают усиленно работать в условиях военного положения – фиксируют преступления, проводят эвакуацию населения, несут службу на блокпостах, проверяют документы, осматривают транспортные средства, разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству.

"К сожалению, за тринадцать дней войны погибли 22 полицейских, 88 получили ранения, 7 – пропали без вести, 3 - взяты в плен. Все - при выполнении служебных задач по противодействию российскому врагу", - говорится в сообщении.

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