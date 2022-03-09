Также россияне размещают свою технику во дворах, где живут гражданские лица.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил о нередких случаях, когда на оккупированных территориях русские запугивают и расстреливают местных жителей.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

"Мы имеем информацию о нередких случаях запугивания местных жителей, о расстрелах местных жителей. И, к сожалению, мы должны говорить о том, что вся тактика и стратегия русских на этих территориях - это поставить свою технику во дворы, где живут люди, чтобы мы не могли работать артиллерией. Это попытка геноцида гражданского населения, причем на всех оккупированных территориях", - подчеркнул советник министра.

Как ранее сообщал УНИАН, первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по роддому, который находится в Мариуполе.

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