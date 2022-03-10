Пока противник снизил темпы продвижения вглубь территории нашей страны, но не оставляет планов наступательной операции, отметила заместитель главы Минобороны.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что количественное преимущество врага нивелируется качественным преимуществом украинской армии.

Об этом она сказала в эфире информационного телемарафона.

"Если в целом анализировать ситуацию по фронту, то враг снизил темпы продвижения вглубь территории, но не оставляет планов наступательной операции. Поэтому мы не должны расслабляться, мы должны дожать врага и быть мощным тылом нашей армии", - отметила Маляр.

Она рассказала, что сейчас идет круговая оборона Мариуполя, а также врага всячески сдерживают от продвижения в юго-восточном операционном округе.

"Сегодня все так же задействованы, чтобы сдерживать врага и на подступах к Киеву. То есть на всех участках, где по разным данным может осуществляться продвижение вглубь, задействованы все силы, чтобы врага сдержать. И, в том числе и на белорусском направлении", - добавила замминистра.

По ее словам, сейчас белорусские и российские военные деморализованы и "очень сильно задумываются над тем, чтобы не участвовать в этой позорной варварской войне".

"Их преимущество количественное нивелируется нашим преимуществом качественным", - подчеркнула Маляр.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир.

Анна Маляр 7 марта сообщила, что армия РФ несет огромные потери и не может выполнить поставленные перед ней задачи.

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