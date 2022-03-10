Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что количественное преимущество врага нивелируется качественным преимуществом украинской армии.
Об этом она сказала в эфире информационного телемарафона.
"Если в целом анализировать ситуацию по фронту, то враг снизил темпы продвижения вглубь территории, но не оставляет планов наступательной операции. Поэтому мы не должны расслабляться, мы должны дожать врага и быть мощным тылом нашей армии", - отметила Маляр.
Она рассказала, что сейчас идет круговая оборона Мариуполя, а также врага всячески сдерживают от продвижения в юго-восточном операционном округе.
"Сегодня все так же задействованы, чтобы сдерживать врага и на подступах к Киеву. То есть на всех участках, где по разным данным может осуществляться продвижение вглубь, задействованы все силы, чтобы врага сдержать. И, в том числе и на белорусском направлении", - добавила замминистра.
По ее словам, сейчас белорусские и российские военные деморализованы и "очень сильно задумываются над тем, чтобы не участвовать в этой позорной варварской войне".
"Их преимущество количественное нивелируется нашим преимуществом качественным", - подчеркнула Маляр.
Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир.
Анна Маляр 7 марта сообщила, что армия РФ несет огромные потери и не может выполнить поставленные перед ней задачи.