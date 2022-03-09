По словам замминистра, этим граждане вредят государству.

В Минобороны призвали украинцев не распространять информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или уже передали.

Об этом в Facebook заявила заместитель министра Анна Маляр.

"Уважаемые соотечественники, огромная просьба до победы не распространять информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или передали. Не надо радостных постов! Сейчас война - другие реалии", - отметила она.

Маляр подчеркнул, что эта тема является очень чувствительной, а граждане все равно не владеют достоверной информацией, потому что она имеет гриф "секретно".

"Вы этими постами и репостами вредите государству. Вот просто возьмите себя в руки и не пишите. На эту тему, когда есть необходимость, имеют право высказываться только официальные лица и органы власти", - пояснила заместитель министра.

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