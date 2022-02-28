Диверсантов задержала местная охрана.

Диверсантов обезвредили в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Предположительно, целью мог быть предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Об этом сообщил замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратия Зори.

Отмечается, что диверсионная группа пыталась проникнуть на территорию монастыря, но их задержала местная охрана. Кроме того, обнаружили метки, которые уничтожили.

"Известно, что в своей речи перед началом войны Путин одной из претензий к Украине назвал существование независимой от России церкви. Также известно от международных партнеров о составленных оккупантами списках целей их террора - лидерах украинского общества и государства. Эти публичные сообщения, а также информация, которую нельзя обнародовать, дали основания объективно считать, что среди целей российского террора - предстоятель ПЦУ", - говорится в сообщении.

При этом в ПЦУ заверили, что Епифаний не уезжал и не уедет за пределы Украины.

"У него надежная охрана. Он работает постоянно, общаясь с архиереями и духовенством на местах, с нашими зарубежными друзьями, вознося молитвы", - подытожил Зоря.