Оккупанты также советуют читать телеграмм-каналы кремлевских пропагандистов, чтобы узнать "актуальную информацию".

Жителям временно захваченного россиянами Мелитополя раздают пропагандистские листовки, в которых горожан убеждают, что Россия якобы "гарантирует мир и безопасность". Украинских военных призывают "сложить оружие и идти домой".

Об этом пишет Радио Свобода.

В обращении к местным жителям говорится: "Уважаемые мелитопольцы. Россия не воюет с украинским народом. Власть принадлежит народу, а не киевской хунте. Россия гарантирует вам мир и безопасность. Гражданскому населению страны ничего не угрожает".

Горожанам советуют соблюдать правила поведения с российскими террористами: "Мы вместе должны не допустить бесчинства вооруженных банд мародеров, грабителей и националистов, которые получили оружие результате преступного решения власти бесконтрольно раздавать ее населению".

Оккупанты также советуют читать телеграмм-каналы кремлевских пропагандистов, чтобы узнать "актуальную информацию". Вторжение России в таких листовках называют "освободительной миссией" и утверждают, что обстрелов по жилым кварталам российская армия "не ведет".

Другая листовка содержит якобы обращение Путина к украинцам, в котором говорится о "самозащите России", "неонацистах" и призыве "к взаимодействию".

"Сегодняшние события связаны не с желанием ограничить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа" – напечатан в открытке.

Отдельно Путин призывает украинских военнослужащих "не выполнять преступных приказов", а "сложить оружие и идти домой". Обещают "беспрепятственное возвращение домой".

В комментарии Радио Свобода представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев пояснил: "Эти листовки раздают людям, они их вешают на доски объявлений. У них есть люди, которые выходят, агитируют, общаются. Один из жителей города Мелитополя также рассказывал, что им говорят, мол, мы вам все кредиты простим".

7 марта оккупанты захватили телевышку и станции радиосвязи в Мелитополе.

Россияне по периметру контролируют город.

Во время вторжения российских войск жители Мелитополя выходили на акции в поддержку Украины, во время протестов сожгли и чучело Путина. Также украинцы самостоятельно пытались прогнать захватчиков из города.

Из-за блокирования "зеленых" коридоров россияне фактически спровоцировали в городе гуманитарный кризис, объяснял мэр Мелитополя Иван Федоров.

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