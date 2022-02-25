В центр Мелитопольского района Запорожской области обстреляли больницу.

Вечером 25 февраля в Мелитополе продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты стреляют по госпиталям.

На видео попал момент попадания снаряда в отделение онкологии.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что обстрелы больниц - нередки.

"Российские агрессоры сегодня обстреляли бригады экстренной медицинской помощи в Запорожской области, на севере Киевской области. К счастью, не было жертв среди медицинских работников", - сказал он.

По его словам, на севере Киевской области в селе Марьяновке не могут получить медицинскую помощь раненые жители Украины. Также агрессор применил оружие в Чернигове на территории больницы, которая оказывает психиатрическую медицинскую помощь.

Ляшко подчеркнул, что применение оружия в сторону больницы - нарушение Женевской конвенции.

"Обращаюсь ко всем международным правозащитным организациям с просьбой осудить действия российского агрессора, агрессора, который продолжает на территории Украины обстрелы бригад экстренной медицинской помощи и больниц", - обращался глава Минздрава.