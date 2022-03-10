Оккупанты ворвались в дом депутата и похитили ее.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев написал на своей странице в Facebook, что сегодня, 10 марта, в 6 утра российские оккупанты ворвались в дом депутата Запорожского облсовета Лейлы Ибрагимовой, а затем увезли ее в неизвестном направлении.

"Сегодня в Мелитополе в 6 утра вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой, директора Мелитопольского городского краеведческого музея", - сообщил Бариев, добавив, что оккупанты также обыскали дом депутата.

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