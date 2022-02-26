Военные уничтожили цель в рамках спецоперации.

Украинские военные в Мариуполе сбили беспилотник врага.

Об этом сообщил начальник Управления патрульной полиции Донецкой области.

Отмечается, что беспилотник россиян сбили в рамках спецоперации. Ситуация контролируемая.

Как сообщал УНИАН, среди мирного населения Мариуполя немало раненых. Вчера мэр города Вадим Бойченко сообщил, что боевики ведут обстрел мирного населения, поскольку не могут взять город под свой контроль.

"35 раненых – мирное население, из них 9 тяжких и 26 средней тяжести", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: