По маршруту гуманитарного коридора выехать из города также можно будет на личном транспорте.

В Мариуполе с 12:00 начнется эвакуация мирного населения.

Об этом говорится в сообщении горсовета в Telegram.

"В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения. По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины", - сообщили в горсовете.

Так, с 12:00 должна начаться эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь - Портовское - Мангуш - (в объезд Никольского) Республика - Розовка - Бельмак - Пологи - Орехов - Запорожье.

Эвакуация населения будет происходить из трех локаций муниципальными автобусами: СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53), драматический театр (Театральная площадь, 1), Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

"Следуя по маршруту гуманитарного коридора, можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем водителям, которые выезжают из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения - берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", - подчеркнули в горсовете.

Также в горсовете отметили, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается.

Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН, начались одиннадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские войска деморализованы и продолжают нести значительные потери в вооружении, технике и личном составе.

С 24 февраля общие боевые потери оккупационных войск составляют более 11 тыс. человек.

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