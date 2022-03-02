Уже седьмой день в Украине длится война.

24 февраля 2022 года Российская Федерация вторглась в независимую Украину и развязала здесь полномасштабную войну, в результате которой гибнут украинские военные и мирные жители, среди которых и маленькие дети.

Оккупанты обстреливают как военные части, аэродромы, государственные учреждения, школы и сады, так и жилые массивы. Под прицел российских военных попали многие города Украины, в том числе и Мариуполь.

Уже седьмые сутки в Мариуполе продолжаются бои. Подразделения Национальной гвардии Украины совместно с Вооруженными силами Украины держат оборону города.

В частности, уничтожаются техника и подразделения армии РФ в окрестностях. Активно используется аэроразведка, позволяющая обнаруживать движение техники оккупантов.

"Наши защитники точным ударом артиллерии уничтожили бронеавтомобиль "Рысь" и грузовик "Камаз" в с. Старый Крым, близ Мариуполя", - говорится в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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