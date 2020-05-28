Суд вынес приговор мужчине, который успел повоевать на Донбассе и за боевиков, и за ВСУ
Орджоникидзевский райсуд города Мариуполя вынес приговор мужчине, который воевал против Украины в составе незаконных вооруженных формирований. Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
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Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора, суд установил, что в июле 2014 года уроженец г. Кривой Рог по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований РФ и до апреля 2015 года воевал против военных подразделений ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей. В частности - в районе городов Миусинск, Дебальцево, Фащовка и в Старобешевском районе.
Весной 2016 года мужчина, изменив свои политические взгляды и пытаясь искупить свою вину, уволился из рядов оккупационных сил и вступил в состав одного из подразделений ВСУ. Там он в течение 1 года принимал участие в вооруженных противостояниях с бывшими «собратьями».
«Эти обстоятельства, а также искреннее раскаяние мужчины и активное содействие в раскрытии преступления учтены судом при назначении наказания», - говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
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