Суд вынес приговор мужчине, который успел повоевать на Донбассе и за боевиков, и за ВСУ

Мужчина присоединился к боевикам в 2014 году, но в 2016 году изменил взгляды и присоединился к подразделению ВСУ.

Орджоникидзевский райсуд города Мариуполя вынес приговор мужчине, который воевал против Украины в составе незаконных вооруженных формирований. Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора, суд установил, что в июле 2014 года уроженец г. Кривой Рог по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований РФ и до апреля 2015 года воевал против военных подразделений ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей. В частности - в районе городов Миусинск, Дебальцево, Фащовка и в Старобешевском районе.

Весной 2016 года мужчина, изменив свои политические взгляды и пытаясь искупить свою вину, уволился из рядов оккупационных сил и вступил в состав одного из подразделений ВСУ. Там он в течение 1 года принимал участие в вооруженных противостояниях с бывшими «собратьями».

«Эти обстоятельства, а также искреннее раскаяние мужчины и активное содействие в раскрытии преступления учтены судом при назначении наказания», - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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