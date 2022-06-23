Врачи приехали за зарплатами, которые должны быть выше, чем в России.

В Мариуполь высадился десант врачей из отсталых регионов России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что в Мариупольскую больницу скорой помощи высадился десант врачей – оккупантов. По его словам, их руководитель Бадма Башанкаев - председатель комитета Госдумы России по охране здоровья, который публично призвал "ампутировать" Украину.

"Преимущественно врачи из Абхазии, Чувашии и других отсталых регионов России. Зов сердца заключается в повышенной заработной плате, которая в несколько раз превышает ту, что получают в России. Зов сердца оккупанта всегда из-за нулей в доплатах", - отмечает Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, по данным советника мэра Мариуполя, ежедневно в больницы обращаются до 15 мариупольцев с симптомами холеры или дизентерии. По словам Андрющенко, реагентов для тестирования нет – все вывезено оккупантами. Антибиотиков - нет. Людей просто отправляют домой.

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