В мае на Донбассе ликвидировано 49 оккупантов, еще 94 ранены

В прошлом месяце уничтожено семь единиц техники противника.

В мае на Донбассе ликвидированы 49 российских оккупантов, еще 94 получили ранения.

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Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в социальной сети Facebook. «По подтвержденным данным разведки, потери вооруженных формирований РФ за прошлый месяц составили: ликвидированы - 49 человек; ранены и травмированы - 94 человека», - говорится в сообщении.

Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили семь единиц техники противника. В частности, речь идет о двух минометах калибра 120 мм, двух беспилотных летательных аппаратах и трех военных автомобилях.

«Командование Объединенных сил подчеркивает, что никакие преступные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. В случае нарушения противником режима прекращения огня, наши защитники всегда дают решительный и жесткий ответ», - говорится в сообщении.

Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа.

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